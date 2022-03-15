У Сумах та районі – повітряна тривога, негайно в укриття
15 березня 2022 , 23:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Суми"
Пізно ввечері 15 березня у Сумах та Сумському районі знову зазвучали попереджувальні сирени. Повітряну тривогу там оголосили о 23:44.
Зберігайте, будь ласка, спокій. Якомога швидше сховайтеся у найближчому до вас укритті. Візьміть туди з собою найнеобхідніші речі.
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Допоможіть дістатися в укриття й близьким та сусідам. Не виходьте звідти, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Про це сповіщатимуть офіційні ресурси.
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