Пізно ввечері 15 березня у Сумах та Сумському районі знову зазвучали попереджувальні сирени. Повітряну тривогу там оголосили о 23:44.

Зберігайте, будь ласка, спокій. Якомога швидше сховайтеся у найближчому до вас укритті. Візьміть туди з собою найнеобхідніші речі.

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Допоможіть дістатися в укриття й близьким та сусідам. Не виходьте звідти, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Про це сповіщатимуть офіційні ресурси.

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