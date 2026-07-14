У Сумах прогриміли вибухи: туди летіла швидкісна ціль

Увечері 14 липня російська армія продовжує атакувати Україну. Під час повітряної тривоги у сумах прогримів вибух.

Про це пише Суспільне.

Які наслідки атаки?

Повітряна тривога у Сумському районі лунала з 20:26. Через пів години Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Близько 21:00 місцеві повідомили, що почули звук вибуху.

Наразі місцева влада не інформувала про наслідки російського обстрілу. Слід залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги.

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Нагадаємо, росіяни атакували два торговельні судна під прапорами Танзанії та Ліберії в акваторії Чорного моря. Вони рухались морським гуманітарним коридором. Внаслідок обстрілу загинув капітан одного із суден. Ще троє моряків постраждали. Ще один удар стався увечері 14 липня. Ворог вдарив по цивільному судну під прапором Маршаллових Островів. Відомо про двох жертв атаки.