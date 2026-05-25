У Сумах прогриміли вибухи

Росіяни ніяк не вгамуються з обстрілами українських міст. Увечері 25 травня під ударом опинилися Суми.

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Суми?

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про загрозу ворожого дрона в регіоні близько 17:45. Рух БпЛА фіксували й моніторингові канали.

Повідомлення про вибух в місті надійшло вже о 18:16, згодом містяни здригнулися від повторного вибуху.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада надасть ці дані згодом.

Які ще міста були під прицілом ворога протягом дня?

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про атаку на Дніпро. Згодом він уточнив, що внаслідок російського удару поранення дістали троє чоловіків віком 18, 45 і 67 років. Усіх постраждалих доправили до лікарні, при цьому двоє перебувають у тяжкому стані.

Унаслідок обстрілу в Павлограді зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок, а на місці виникла пожежа. Станом на 13:09 кількість постраждалих зросла до десяти осіб. Серед травмованих – 18-річний хлопець, чоловіки віком 43 і 45 років, а також шестирічна дитина.

Також російські війська завдали удару по Краматорську, застосувавши 5 авіабомб ФАБ-250. Під обстріл потрапили райони багатоповерхової житлової забудови та об'єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, у Краматорську постраждали дві жінки та один чоловік.