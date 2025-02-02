Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Сумах чули вибух

О 10:19 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування балістичного озброєння. Крім того, о 10:22 Повітряні сили попередили про роботу ППО по ударних та розвідувальних БпЛА.

О 10:59 Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Майже відразу після попередження, близько 11:01, у Сумах прогримів вибух.

Наразі місцева влада не коментувала ситуацію на Сумщині. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Росія не припиняє терору Сумщини. Прифронтовий та прикордонний регіон постійно страждає від ворожих обстрілів.

Так, уночі 30 січня окупанти цинічно вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці у Сумах. Унаслідок ворожої атаки загинуло 10 осіб, ще 13 – отримали поранення.