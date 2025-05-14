В Сумах прогримів вибух

Вдень 14 травня в Сумах було гучно. Так, близько о пів на 12 годину дня в місті пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумах

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 9:11. Тоді це було повʼязано із пусками КАБів ворожою тактичною авіацією на регіон. Ближче 10 години ранку в ПС повідомляли про повторні пуски КАБів ворога.

О пів на 12 годину стало відомо, що у Сумах було чути вибух. Наразі додаткової інформації щодо вибуху немає.

Станом на 11:41 в регіоні продовжує тривати повітряна тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, в ніч на 14 травня росіяни атакували Україну балістичною рекетою Іскандер-М/KN-23 із Криму, 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на ранок підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Заході та в Центрі країни.