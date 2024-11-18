У Сумах пролунав вибух: у частині міста зникло світло

Росія постійно атакує мирні українські міста, які ніколи не становили загрози. Зокрема, під ударом знову опинились Суми.

Вночі проти 18 листопада Росія знову атакувала Суми. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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На Суми летіла ракета

Повітряні сили попереджали про ракету, яка рухалась у напрямку Сум. Згодом з'явились повідомлення про вибухи.

Наразі офіційної інформації немає. Влада поки ніяк не прокоментувала чергові вибухи у Сумах.

Пишуть, що там зникло світло. Мовиться про частину світла. Зранку 17 листопада Росія масовано атакувала Україну різними типами ракет та ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом ворога знову опинилась енергетика. Внаслідок цього по всій Україні ввели погодинні відключення, тож у всіх регіонах будуть застосовувати графіки відключень світла.

Ввечері 17 листопада стало відомо, що Росія атакувала Суми балістичними ракетами. Ворог поцілив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу загинуло 10 людей, 55 зазнали поранень.