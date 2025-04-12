Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначимо, що на момент вибуху в Сумах була оголошена повітряна тривога.

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Вибух в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Повітряну тривогу в Сумщині оголосили ще о 9:22. Після цього в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на регіон.

Відразу після цього через декілька хвилин там інформували про швидкісну ціль через Сумщину. Потім вказувалося, що є загроза повторних пусків керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на область.

Відтак, загроза атаки противника в регіоні зберігалася.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– повідомили журналісти об 11:19.

Тоді ж в ПС інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Станом на 11:32 в Сумській області все ще триває повітряна тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.