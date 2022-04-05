На Суми направили 13 тонн гуманітарної допомоги, – Артур Палатний

До міста Суми прямує 13 тонн гуманітарної допомоги. Нещодавно гуманітарні вантажі доставлено у Чернігів та Бучу.

Про це розповів керівник волонтерського штабу "Української команди УДАРу" Артур Палатний на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Волонтерський штаб "Українська команда УДАР" продовжує доставляти гуманітарну допомогу в Чернігів і Суми. Ці міста сильно постраждали від російських нелюдів, тому підтримка вкрай необхідна. Дмитро Лантушенко замовив необхідні ліки і їх оперативно доставили в Суми. Та одразу передали тим, хто цього потребував. Зараз на підході ще один вантаж на 13 тонн з продуктами харчування і речами", – заявив Артур Палатний.

За його словами, нещодавно гуманітарну допомогу було доставлено у Чернігів та Бучу.

Також доставили вантаж у Чернігів до Владислава Атрошенко і Олександра Ломако від депутатів Житомирської обласної ради Олег Дзюбенко, Ігор Ходак та Ігор Гундич. Днями привезли гуманітарну допомогу у Бучу. Зараз плануємо ще декілька виїздів у межах Київської області, – розповів Палатний.

Він подякував кожному, хто зараз цілодобово працює над пошуком, логістикою і доставкою вантажів.

"Пишаюся нашою командою! Працюємо задля перемоги!" – наголосив керівник волонтерського штабу "Української команди УДАРу".