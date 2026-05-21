Суми під масованим ударом: є влучання у житлові будинки
Суми вранці 21 травня перебувають під масованим ударом. Відомо про влучання у житлові будинки.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Що відомо про атаку на Суми?
Вид озброєння, з якого росіяни атакували Суми, встановлюється.
У місті було зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі. Відомо, що це – об'єкти інфраструктури.
Унаслідок атаки поранення отримали 3 особи.
"Всі отримали кваліфіковану медичну допомогу. Інформація уточнюється", – повідомив Кришеєнко.
Сумщина постійно перебуває під російськими обстрілами.
Зокрема, у ніч на 20 травня область атакували безпілотники, в Конотопі дрон зруйнував частину багатоповерхівки, постраждали люди. Окрім житлових будинків, було пошкоджено лікарню й музей.
Останні атаки на Україну
Вранці 21 травня в Дніпрі прогриміли вибухи. Через атаку БпЛА постраждали дві жінки. Унаслідок атаки пошкоджено квартиру та кілька будинків.
А у Кривому Розі постраждало підприємство, травми отримав один чоловік. Напередодні, увечері 20 травня, у місті теж лунали. Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство, попередньо без втрат.