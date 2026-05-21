Суми під масованим ударом: є влучання у житлові будинки

Суми вранці 21 травня перебувають під масованим ударом. Відомо про влучання у житлові будинки.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Дивіться також Вибухи чули у 3 містах, є постраждалі та руйнування: де зараз й досі небезпечно

Що відомо про атаку на Суми?

Вид озброєння, з якого росіяни атакували Суми, встановлюється.

У місті було зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі. Відомо, що це – об'єкти інфраструктури.

Унаслідок атаки поранення отримали 3 особи.

"Всі отримали кваліфіковану медичну допомогу. Інформація уточнюється", – повідомив Кришеєнко.

Сумщина постійно перебуває під російськими обстрілами.

Зокрема, у ніч на 20 травня область атакували безпілотники, в Конотопі дрон зруйнував частину багатоповерхівки, постраждали люди. Окрім житлових будинків, було пошкоджено лікарню й музей.

Останні атаки на Україну

Вранці 21 травня в Дніпрі прогриміли вибухи. Через атаку БпЛА постраждали дві жінки. Унаслідок атаки пошкоджено квартиру та кілька будинків.

А у Кривому Розі постраждало підприємство, травми отримав один чоловік. Напередодні, увечері 20 травня, у місті теж лунали. Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство, попередньо без втрат.