Сумнівні фірми витягують 6 мільярдів гривень з бюджету країни, – експерт

Інформатака на Держаудитслужбу, котра контролює, як витрачаються гроші партнерів, шкодить інтересам держави.

Оборонна мафія намагається вивести з бюджету країни 6 мільярдів гривень, нарахованих незаконно через контракти з Міноборони. І це – головна причина інформаційних атак на Держаудитслужбу, яка викрила таку схему.

Як пише політичний експерт Олексій Курпас, українські ЗМІ пов’язують цих виробників із екснардепом Сергієм Пашинським.

Експерт нагадав, що на початку війни уряд надав підтримку виробникам озброєння і головне – забезпечив їх 100% передоплатою. Єдиною умовою було – не включати прибуток у формування цін, зважаючи на війну і непросту ситуацію в економіці. Відповідна постанова Кабміну діяла з березня 2022 до липня 2023 року.

"У липні держава сказала: дякуємо, Україна вистояла, повертаємо вам можливість отримувати прибутки. Але виробники вирішили, що цього замало і зажадали, щоб їм заднім числом компенсували усі 6 мільярдів, нараховані незаконно. Коли ж аудитори побачили в цьому порушення, посилаючись на постанову Кабміну № 335, почались розмови про "зраду". Але насправді причина усіх інформаційних атак на Державну аудиторську службу зрозуміла – вона перекрила дихання оборонній мафії", – пояснює Курпас.

Він зазначив, що Україна має показати міжнародним донорам прозорість використання наданих коштів. Тому інформатака на службу, котра якраз і контролює, як витрачаються гроші партнерів, шкодить інтересам держави.

Аудитори знайшли ще багато цікавого і в інших кошторисах компаній, які, за даними ЗМІ, пов’язані із Сергієм Пашинським. Вони організували масштабні схеми, які дозволяли списувати мільйони гривень на вигадані витрати: закладали у ціну своїх виробів до 205% адміністративних і до 577% загальновиробничих витрат,

– зазначає експерт.

Зокрема, мова йде про Житомирський бронетанковий завод, НВК "Іскра", "45 експериментальний механічний завод". А українська компанія "Бронетехніка", отримавши 292 мільйонів гривень авансу за поставку 10 тисяч снарядів для гаубиць, півроку відкладала строки, посилаючись на пожежу в цеху.

"Ці приклади й цифри під час війни виглядають дивно. Бо ілюструють, що оборонна мафія спроможна на патріотизм лише в одному еквіваленті – грошовому. Тому треба не піддаватися на її шантаж, а жорстко давати по руках. Зокрема, і через Держаудитслужбу. Не дарма у листі Білого дому про необхідність реформ в Україні йде мова і про посилення функцій ДАСУ. Донори зацікавлені у тому, щоб ми виграли війну, а не в тому, щоб "пашинські" заробляли на поставках зброї", – резюмує експерт.