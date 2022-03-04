Сумщина й Чернігівщина б'ються: вони рятують Київ від облоги

У Сумській та Чернігівській області тривають бойові дії. Наші військові дають окупантам відсіч.

Так вони рятують Київ від облоги. Адже зараз російські загарбники намагаються оточити нашу столицю.

До теми Чорні Запорожці знищили 4 БМП і 2 танки ворога в Перемозі під Броварами

Поки управління країною та армією не порушене – у ворога жодних шансів,

– запевнив Олексій Резніков.

Міністр оборони наголосив, що у всіх областях український народ дає відсіч ворогу і наближає нашу перемогу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!