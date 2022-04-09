Сумщина отримала на озброєння чергову техніку, відбиту в росіян

Українські бійці гідно дають відсіч російським загарбникам. Трофейну техніку забирають на озброєння нашої армії.

Відтак, нова техніка поповнила озброєння Сумщини. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

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Відбита у орків техніка продовжує поповнювати озброєння Сумщини. Дякую нашій теробороні,

– сказав він.

Нова техніка для наших захисників: дивіться відео