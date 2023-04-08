На Сумщині 10-річна дівчинка винесла з пожежі трьох дітей: історія, яка вражає

У Сумах четверо дітей залишились самі вдома. У цей час в будинку спалахнула пожежа.

Інцидент трапився вранці 7 квітня, коли більшість дітей ще спали. Про загоряння старшій сестричці розповів 5-річний братчик Давид.

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10-річна дівчинка врятувала з пожежі трьох дітей

Їхній будинок розміщений на вулиці Пантелеймона Куліша. Там в момент пожежі не було жодної дорослої людини.

Тоді найстарша 10-річна Нікіта спробувала загасити вогонь, проте їй не вдалось. Після цього вона почала рятувати своїх братиків та сестричок.

Мені потім ще голова почала крутитись. Давид був вже на вулиці. Я намочила собі рукав і швидко почала на одній руці виносити Богданочку, а потім Сашеньку,

– пригадала дівчинка.

Її молодшим братикам та сестричкам 1, 4 та 5 років. Коли крики дітей почули сусіди, то прибігли на допомогу: їх забрали у свій дім та викликали екстрені служби.

10-річна дівчинка, коли розповідала пожежникам, як рятувала дітей, то розплакалась, що в будинку все згоріло і вона навіть не має курточки.

10-річна дівчинка врятувала з вогню своїх братиків та сестричок: дивіться відео

Вже через 5 хвилин після повідомлення на місце загоряння прибули рятувальники та почали гасити пожежу.

В будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум'я швидко поширювалось по горючих конструкціях, проте співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати дану пожежу і не дозволити полум'ю охопити весь будинок,

– розповіли пожежники.

Вони закликали батьків не залишати дітей без нагляду, адже це може бути небезпечно.

Безпека під час опалювального періоду / Інфографіка ДСНС

У ДСНС закликають дотримуватись пожежної безпеки та не залишати дітей самих вдома. Окрім того, варто перевіряти справність роботи печей, газових, електричних і обігрівальних приладів.