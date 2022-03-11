На Сумщині 11 березня "зелених коридорів" немає
11 березня 2022 , 09:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
На Сумщині 10 березня організовували евакуацію населення до Полтави. 11 березня "зелених коридорів" не буде.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Напередодні з міста вдалося вивезти 45 тисяч людей.
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Ранок 11 березня. Сьогодні на Сумщині "зелених коридорів" немає,
– сказав Живицький.
Зауважимо, евакуація з Сум тривала 3 дні поспіль. Мирні мешканці мали змогу виїхати з рідного міста у Полтаву. У той час терористи обіцяли режим тиші.
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