На Сумщині 6-річний хлопець випадково мандрував областю: дивовижна історія порятунку

На Сумщині правоохоронці повернули додому 6-річного хлопчика, який опинився у понад 10 кілометрах від дому. Малеча випадково сіла на автобус та виїхала зі свого села у Суми.

Поліцейські Юрій Макаруха та Сергій Фоменко з'ясували, що дитина приїхала до Сум з Червоного села.

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Як хлопець виїхав за межі села

Дитина пояснила, що він йшов у магазин, дорогою побачив автобус і вирішив посидіти в салоні. Неочікувано транспорт рушив і хлопчик поїхав до Сум, де разом з іншими пасажирами вийшов на зупинці громадського транспорту.

Не розгубившись, він звернувся до незнайомої жінки та розповів про свої "пригоди". Жінка не проігнорувала хлопчика та одразу ж викликала поліцію. На місце події оперативно прибули правоохоронці, які заспокоїли дитину та спробували дізнатися, де він живе.

Хлопчик розповів, що не знає своєї адреси, але може показати дорогу додому. Згодом інспектори з'ясували, що дитина приїхала з Червоного села, це неподалік Сум. Охоронці порядку відвезли малечу додому.

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Батьки не знали про зникнення дитини

На той момент вдома була лише старша сестра, яка навіть не здогадувалася, що її молодший брат встиг навідатися до обласного центру. Матері та батька дитини вдома не було, але поліцейські зв'язалися з ними та повідомили про цю подію.



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