На Сумщині було гаряче, – ОВА скасувала усі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою
Сумська ОВА скасувала усі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже у регіоні було гаряче.
Відповідну інформацію повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Про це він написав ввечері 7 травня.
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На Сумщині відмінили усі заходи на 8 травня
По області відмінено усі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою. Керівники громад мають довести це до усіх категорій населення,
– написав глава ОВА.
Також політик відзначив, що на Сумщині 7 травня було досить гаряче. Дмитро Живицький не повідомив, про що саме мовиться. Однак додав – усі атаки ворога розповість зранку, адже це питання безпеки.
Влада закликала людей на Сумщині бути особливо пильними у період 9 травня
Сумщина, попереду дні 8 – 9 травня. Дні пам'яті для нас, для росіян-ворогів – свято,
– попереди глава Сумської ОВА.
Додав, що люди вже помітили, наскільки безглузді і жахливі речі росіяни можуть творити на нашій землі. Тому очільник обласної військової адміністрації закликав людей:
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;
- бути уважними;
- без потреби не покидати домівки та перебувати там, де є можливість швидко прослідувати в укриття;
- стежити за офіційними повідомленнями влади.
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