На Сумщині було гаряче, – ОВА скасувала усі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою

Сумська ОВА скасувала усі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже у регіоні було гаряче.

Відповідну інформацію повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Про це він написав ввечері 7 травня.

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На Сумщині відмінили усі заходи на 8 травня

По області відмінено усі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою. Керівники громад мають довести це до усіх категорій населення,

– написав глава ОВА.

Також політик відзначив, що на Сумщині 7 травня було досить гаряче. Дмитро Живицький не повідомив, про що саме мовиться. Однак додав – усі атаки ворога розповість зранку, адже це питання безпеки.

Влада закликала людей на Сумщині бути особливо пильними у період 9 травня

Сумщина, попереду дні 8 – 9 травня. Дні пам'яті для нас, для росіян-ворогів – свято,

– попереди глава Сумської ОВА.

Додав, що люди вже помітили, наскільки безглузді і жахливі речі росіяни можуть творити на нашій землі. Тому очільник обласної військової адміністрації закликав людей:

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;

бути уважними;

без потреби не покидати домівки та перебувати там, де є можливість швидко прослідувати в укриття;

стежити за офіційними повідомленнями влади.

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