Российские истебители долго не живут

Падеж российских истребителей МиГ-29 – это не притянутая за уши тема, а суровая реальность.

Казалось бы, прошло всего-то две недели с того дня (23 октября) как военное издание Janes с придыханием рассказывало, как египетские ВВС получили первую партию многоцелевых истребителей МиГ-29М/М2, поставленных в рамках контракта на 46 истребителей, подписанного в 2014 году, как один из этих боевых самолетов разбился.

И вот, что может быть лучшей рекламой для истребителя, нежели его способность эффективно, долго и надежно служить на благо ВВС. Однако с МиГ-29 история совсем другая, и не имеющий аналогов в мире истребитель все чаще взывает вопросы, касающиеся не столько своих ТТХ, а тому, насколько качественное его исполнение нынче в России.

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Прежде, чем продолжить мысль, хотел бы напомнить, что советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, стал зарождаться в конце 1960-х, как ответ на американский McDonnell Douglas F-15 Eagle. Первый свой полет МиГ-29 совершил 6 октября 1977 года, а 15 июня 1978-го была зафиксирована первая известная авария нового советского истребителя, произошедшая в 10 километрах от аэродрома Жуковский. Причиной аварии стало падение давления в масляной системе ДУ с последующим разрушением компрессора и остановкой правого двигателя.

И все же, после доработок и многих часов испытательных полетов, в июле 1983 года МиГ-29 встает в строй, и начинается не только его эксплуатация в ВВС СССР, но и поставки в дружественные Союзу страны. За время производства МиГ-29 было выпущено более 1 600 истребителей, и до сих пор он стоит на вооружении 27 стран мира.

Но, возвращаясь к теме катастроф, вот что интересно. С 1978-го по 1991 годы было зафиксировано 15 аварий МиГ-29, не только в Союзе, но и среди всех стран эксплуатантов. Но с 1991-го, года распада СССР, количество аварий, как в России, так и среди стран эксплуатантов составило – 65. Из них, 13 катастроф произошло с 2014 года, а 6 истребителей принадлежали непосредственно ВКС России.

Причем, в самой России одна из последних катастроф с МиГ-29 случилась 5 октября, за день до 41-й годовщины первого полета истребителя. Теперь же Египет добавил половник дегтя в кружечку меда.

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Таким образом, за все время существования МиГ-29, он 80 раз попадал в аварии и ЧП, причем с годами частота их периодичности лишь растет. В свою очередь, за время своей эксплуатации, McDonnell Douglas F-15 Eagle, сопоставимый с советским истребителем и выпущенный примерно в таком же количестве, отличился в разного рода ЧП лишь 20 раз.

Собственно, следующему покупателю российского истребителя стоит задуматься, насколько долго тот прослужит военно-воздушныим силам (ВВС) этой страны. И в данном случае к творению Микояна жестоко не столько время, сколько культура производства, явно деградировавшая в современной России. Техническое обслуживание и ремонтные работы также не блещут качеством, что уже заставило давнего партнера России – Индию – отказаться от новых покупок не имеющей аналогов в мире авиации.

А потому, падеж российских истребителей, являющийся следствием деградации производственных процессов, технической и технологической отсталости, а так же низкого уровня обслуживания, как в вопросах ремонта, так и модернизации, это не притянутая за уши тема, а суровая реальность.

И, уверен, египетское ЧП – это не последнее доказательство правоты всего вышеизложенного, и очень скоро мы станем свидетелями очередной катастрофы. Очень даже может быть, что из состава ВВС Сербии, ведь не за горами старт активных полетов подаренных этой стране российских "точек опоры".

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