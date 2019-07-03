Супермаркети Львова відмовляються від пластику: як реагує керівництво магазинів і покупці

У Львові стартував другий етап кампанії "Без поліетилену". Цього разу до акції долучились вісім мереж супермаркетів та дві сотні звичайних магазинів.

Чим пропонують замінити звичні одноразові пакети та як на таку ініціативу реагують львів'яни – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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► Скільки мереж долучилися і яка мета акції

Цього разу до кампанії "без поліетилену" долучились 8 великих торгових мереж. Кінцева мета таких акцій та руху Zero Waste – запобігти використанню однозарового пакування.

Є багато речей і багато стандартів обслуговування, які ще потрібно змінювати, докладати зусиль. Зокрема, будемо працювати над тим, щоби можна було спокійно купувати, наприклад, продукти у свої контейнери. І це теж потребує багато змін різного нормативного характеру,

– підкреслила голова Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

► Як реагує керівництво магазинів

У Львові таку ініціативу проводять уже вдруге. В одному із супермаркетів після першої акції відмовились від поліетиленових рукавичок. Їх замінили на щипці та лопатки. Тепер пропонують багаторазову тару для яєць та текстильні торбинки на вагові продукти.

Коли ми забрали поліетиленові рукавички, зменшили кількість поліетиленових пакетів в усьому залі – зменшилась кількість того додаткового сміття непотрібного, непотрібних пакетів: коли люди відкрутили, рукавичку використали і викинули,

– розповіла директорка супермаркету Тетяна Герасимова.

Яку альтернативу поліетилену пропонує супермаркет у Львові

► Реакція користувачів

Покупці кажуть, що без поліетилену навіть краще. "Буде менше забруднення. А папір можна використати на щось інше, тримати. Він завжди знадбиться", – поділилася враженнями від акції місцева жителька Анна.



Місцева жителька Анна обирає фрукти



Використовуючи паперовий пакетик

У свою торбину пакує банани і міський голова Львова Андрій Садовий.

Я кладу прямо в торбинку. Так можна, до речі,

– показав свій досвід Андрій Садовий, поклавши фрукти відразу у велику тканинну торбу.

► Всеукраїнський рівень

Вже 10 років поспіль 3 липня світ проводить день боротьби з платстиком. Вперше вся Україна приєднується до цієї акції тільки цьогоріч. І вперше питання поліетилену підняли на урядовому рівні.

Працюємо з бізнесом, з асоціяціями над законопроектом про тару і упаковку. І там якраз принцип розширеної відповідальності виробника буде дописаний до крайніх окремих деталей, дрібничок, на яких, як то кажуть, біс ховається,

– наголосив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Зараз Україна викидає на сміттєзвалища 95% твердих побутових відходів. У планах до 2030 року скороти їх кількість майже вдвічі.



Відмовся від пакету – врятуй природу!