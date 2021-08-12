Глава МВД отметил, что контекст ситуации с нелегальными мигрантами – это спланированная антигосударственная акция. Но, возникает вполне очевидный вопрос, кто является ее организатором?

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Разумеется, протесты, вспыхнувшие сразу после того, как Литва ввела в действие жесткие меры по предотвращению проникновения нелегальных мигрантов с территории Беларуси и которые информационно преподносились с вложенным нарративом "Литва – фашистское государство" не стали спонтанным проявлением возмущения толерантной прослойки страны.

Тем более, что в контексте данных протестов, всплывали и вплетались совершенно неожиданные нарративы.

Например, протесты, приуроченные к внеочередной сессии сейма, в рамках которой, должны были рассматриваться вопросы расширения полномочий армии в невоенных условиях, непосредственно в рамках борьбы с нелегальной миграцией, преподносились как несогласие населения с ограничительными мерами относительно невакцинированных граждан.

Но, что самое интересное, тот, кто пришел на митинг, с целью высказать свое несогласие с отношением власти к не вакцинированным гражданам, был преподнесен как несогласные с миграционной политикой Литвы. Но, был преподнесен где?

В первую очередь в российских СМИ, информационные возможности которых сложно недооценить, а во вторую очередь в Беларуси, для внутреннего потребления. Но, главное, в рамках этих протестов стали происходить столкновения неких молодых людей спортивного телосложения с представителями правопорядка, которые так же получили соответствующее освещение, в первую очередь в российских медиа.

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Так, собственно, все же, что это было?

После того как с июня 2021 года Литву стали буквально атаковать нелегальными мигрантами со стороны Беларуси, как элемент давления на страну руководством РБ, были сделаны соответствующие выводы по предотвращению этого миграционного терроризма. В первую очередь после появления доказательств того, что пограничники Беларуси способствовали этим прорывам мигрантов, на территорию Литвы не только сопровождая их, но и попутно демонтируя заграждения с колючей проволокой на границе!

Но, стоит отметить, что на такие действия Беларусь никогда бы не пошла, не получив "зеленый свет" от России, которая и является главным поставщиком в РБ нелегальных мигрантов из Ирака, Афганистана и т.д. Именно Россия является главным поставщиком той нелегальной массы, которую Беларусь уже использует для давления на страны Балтии, опять же, по согласованию с Россией.

Когда же Литва перекрыла этот поток и более того, стала его возвращать назад в страну прибытия – Беларусь, был задействован многоуровневый гибридный сценарий по дискредитации Литвы.

В первую очередь, в рамках данного гибридного сценария ретранслировался посыл – Литва не толерантное государство, которое выдворяет со своей территории "обездоленных мигрантов". Это делалось явно с целью дискредитировать Литву в глазах ее европейских партнеров, у которых миграционная толерантность гипертрофирована до предела и этим десятилетиями пользуется Россия для инфильтрации своих агентов влияния.

Во вторую очередь, это повод еще одну страну из состава ЕС обвинить в некоем нацизме, фашизме или как там его называют для внутреннего потребления в РФ и РБ.

Но, куда важнее для оценки именно третий момент в прошедшем действе. Ведь он и вправду раскрывает все грани той угрозы, что вызревает сейчас у границ стран Балтии.

В первую очередь, мы должны оценивать ситуацию наперед, а именно, предстоящие учения Запад 2021, которые, по сути, уже начались, и в рамках которых разворачивается военный компонент на территории РБ. Кроме того, в преддверии задействования этого военного компонента проводится социально-политическая дестабилизация на территории противника – страны НАТО путем задействования оперативных возможностей ГУ ГШ ВС РФ и подразделений ИПСО МО РФ.

Хотелось бы в контексте так называемых протестов напомнить о том, что практически в любой стране Европейского Союза присутствует не только российская диаспора, агентурная сеть Кремля, но и российские боевые группировки, которые прикрываются спортивными клубами, секциями и т.д.

Напомню о своем материале 2020 года "Радикальные беженцы на службе Кремля в Европе и по всему миру", в котором я упоминал публикацию в немецком издании Bild выдержки из книги "Тайная война Путина", авторства Бориса Райтшустера, немецкого журналиста, признанного эксперта в вопросах влияния России в Германии и Европе. В этих публикациях говорилось о том, что элитные боевые спецподразделения Кремля, уже давно размещены в странах ЕС и готовы в любой момент выполнять распоряжения Москвы.

Борис Райтшустер, исследовавший особо внимательно тему бойцовских клубов в Европе, отмечал, что подавляющее большинство членов популярной российской сети “Система”, в том числе основанной эмигрантами из России, будучи просто обычными энтузиастами, активно используются разведслужбами России для вербовки агентов из наиболее радикальной прослойки. По его оценкам, под контролем спецслужб РФ только в Германии имеется от 250 до 300 боевиков. Еще раз – это данные только по Германии.

Аналогичные клубы существуют по всей Европе и появление в ходе тех или иных протестных явлений в толпе крепких, молодых парней, перемещающихся не так как все и действующих куда более слаженно, заставляет задаваться вопросами об их истинном назначении.

В Литве мы это увидели буквально вчера и это были не агенты влияния Минска, а именно Москвы, которая на сегодняшний день использует Беларусь как ближайший фронт давления на страны ЕС. И когда говорится, что ту или иную страну Европейского союза дестабилизирует режим Лукашенко и против него следует предпринимать те или иные меры, следует сразу же отмечать, что эти меры следует предпринимать и против России.

Страны, которая на сегодняшний день дергает за ниточки режима Лукашенко.