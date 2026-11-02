Будинок, який став епіцентром сутичок у Петропавлівській Борщагівці, належить "Сенс Банку"

Будинок у Петропавлівській Борщагівці, навколо якого розгорівся конфлікт, є власністю АТ "Сенс Банк". Йдеться про двоповерховий житловий об'єкт загальною площею 611,1 квадратного метра із земельною ділянкою на 836 квадратних метрів.

У жовтні 2026 року нерухомість виставили на електронний аукціон зі стартовою ціною понад 12,1 мільйона гривень.

Що відомо про будинок?

За інформацією електронного аукціону, йдеться про житловий будинок за адресою: Київська область, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Сонячна, 7-А. У власності АТ "Сенс Банк" він перебуває з 2018 року.

Дім має загальну площу 611,1 квадратного метра, з яких 234,2 квадратного метра – житлова площа. На території також розташована земельна ділянка площею 0,0836 гектара.

Будинок складається з восьми кімнат, чотирьох санвузлів і сауни. На території також є внутрішній двір, альтанка, огорожа, колодязь та гараж на два автомобілі. Водночас в описі лота зазначено, що опалення в будинку демонтоване та відсутнє.

Який вигляд має будинок у Петропавлівській Борщагівці / Національна електронна біржа

Початкова ціна продажу будинку разом із земельною ділянкою становила 12 139 360 гривень без урахування ПДВ. Гарантійний внесок для участі в торгах – понад 1,2 мільйона гривень.

Процедуру аукціону опублікували 19 жовтня 2026 року. Запланована дата проведення торгів – 3 листопада.

Нагадаємо, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині 2 листопада спалахнув скандал через ситуацію з військовослужбовцями Національної гвардії, які перебували у приватному будинку. Спочатку в мережі з'явилися повідомлення про незаконне утримання десятків людей, катування та загиблих, однак поліція спростувала інформацію про 40 заручників і смерть людей.

Конфлікт загострився після того, як медиків приватної швидкої не пустили до будівлі, де були постраждалі. Після втручання правоохоронців усередину допустили лікарку та поліцейського, а згодом 4 чоловіків передали медикам для госпіталізації.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці, які раніше самовільно залишили військові частини, та оголосив службове розслідування. До перевірки обставин також долучилися поліція, Офіс військового омбудсмана та СБУ, а всіх людей зрештою вивели з будівлі.

На тлі сутичок, пошкодження майна та повідомлень про постріли на місце прибув керівник Офісу Президента Кирило Буданов, який провів переговори з присутніми та запевнив, що всередині нікого не залишилося. Після цього натовп почав розходитися, а біля будинку продовжили чергувати бійці спецпідрозділу КОРД.