Сутички під Радою: усіх затриманих відпускають з поліції

Всіх, кого затримали сьогодні у наметовому містечку біля Верховної Ради України, відпускають з відділень поліції.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Самопоміч" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Незаконно затриманих, побитих і пограбованих людей з наметового містечка випускають. З Шевченківського і Печерського відділень поліції. Їхній статус – свідок", – написав він.

Також Семенченко зазначив, що в лікарнях залишаються постраждалі з черепно-мозковими травмами.

"Найбільше постраждали жінки і люди похилого віку, якi прийшли підтримати ветеранів. Зараз забираємо "свідків" і їдемо по лікарнях", – додав Семенченко.

Нагадаємо, біля наметового містечка під Верховною Радою сьогодні, 3 березня, вранці відбулися сутички між поліцією і протестувальниками. З обох боків є поранені.