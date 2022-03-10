Суцільна руїна: відео наслідків обстрілів в Охтирці
10 березня 2022 , 07:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм Гончаренка
Росія цинічно гатить по українських населених пунктах. Одним з об'єктів стало місто Охтирка, що в Сумській області.
ЗСУ продовжує відбивати атаки у напрямку Сум. Однак, селище Охтирки зазнало значних руйнувань.
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Охтирка. Це просто жах. Російські окупанти мають бути покарані. І ми їх покараємо,
– підписав відео Олексій Гончаренко.
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