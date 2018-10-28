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      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Сайт 24 каналу зібрав топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

      Прийдешнє Різдво Христове відзначатимемо вже у власній помісній церкві. Але це стане можливим, якщо святі отці не саботуватимуть проведення Собору – там мають обрати настоятеля української Православної церкви, якому представник Вселенського Патріархату урочисто вручить Томос. Утім, в нас так не буває, щоб українці поміж собою не пересварилися на фініші. Виходить так, що ми здатні спільно бити зовнішнього ворога (це нас об'єднує й надихає), але тільки зовнішня загроза подолана – українці поміж собою беруться з'ясовувати – хто з них найбільше зробив для перемоги й хто саме має більше прав на гетьманську булаву.

      Після розпаду СРСР Україна мала третій у світі за розмірами ядерний потенціал. Рішення про знищення стратегічних носіїв та передачу Росії 1734 ядерних боєголовок до них Київ ухвалив під тиском США та Росії. 24 жовтня 1991 року Верховна Рада затвердила постанову "Про без'ядерний статус України". У грудні 1994-го Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як неядерна держава, а остання боєголовка була вивезена до Росії у серпні 1996 року.

      Канцлер ФРГ Ангела Меркель запускает СПГ (сжиженный природный газ) США в Германию. Была ли у нее возможность отказаться? Давайте обо всем по порядку. На первый взгляд может показаться, что успешное развитие переговоров Польши и США по поставкам СПГ (сжиженный природный газ) подтолкнули к соответствующим решениям и Берлин, который всерьез задумался об альтернативе российскому газу. Пускай не полной, но лиха беда начало.

      Санкції проти України наказав запровадити Володимир Путін – той самий, який свого часу спочатку запевняв, що санкції взагалі не діють, а потім казав, що антиросійські санкції йдуть його країні лише на користь. Тепер щось подібне. Те, "що не діє взагалі", або те, "що йде на користь", – Путін хоче зробити і для України. Щоправда, є у нього певні проблеми – адже немає що запроваджувати, немає чим і як нас економічно карати.

      Росія знову почала обговорювати тему осушення чи розвороту Дніпра. Її в російській "Независимой газете" підняв російський історик і публіцист Олександр ШирокорадВін нагадав, що гідролог, член-кореспондент РАН Віктор Данилов-Данільян сказав, що у Росії є всі технічні можливості для відповіді на водну блокаду Криму та перекриття витоків річки Дніпро і перекидання її вод в обхід України. У 2014 році Україна перекрила Кримський канал, що забезпечував водою до 85% території Криму. Перекриття води часто розцінюється як акт війни. Так, на спроби Сирії відвести частину вод річки Йордан Ізраїль масово застосовував артилерію, танки і авіацію. В історію цей конфлікт увійшов як "Битва за воду" 1964-1965 років.

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін УПЦ КП Томос Ангела Меркель Публікації УПЦ МП Блоги тижня
      Джерело: 24 Канал
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