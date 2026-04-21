Лубінець назвав області, де порушення ТЦК найбільш критичні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про зростання кількості скарг на дії працівників ТЦК та СП та наголосив на необхідності жорсткої правової реакції на порушення. Він назвав області, де з цим найгірше.

Про це Дмитро Лубінець написав у себе у телеграмі.

Що Лубінець розповів про тендації правопорушень з боку ТЦК?

За його словами, ситуація в Одесі стала показовою – факти можливих зловживань, які раніше замовчувалися, почали фіксувати правоохоронці, зокрема СБУ. Омбудсман назвав це важливим сигналом, що порушення прав людини більше не залишатимуться без наслідків.

Лубінець навів статистику: з 1 січня по 20 квітня 2025 року з Одеської області надійшло 193 звернення щодо можливих порушень під час мобілізації. За аналогічний період цього року – вже 264, що майже на 40% більше. Загалом у 2025 році зафіксовано 642 такі звернення.

Він також нагадав про нещодавній випадок насильства з боку представників ТЦК в Одесі, де постраждала дитина.

Омбудсман підкреслив, що працівники ТЦК повинні діяти відкрито – без балаклав і приховування облич, оскільки анонімність підриває довіру до державних інституцій.

За його словами, подібні проблеми фіксуються не лише в Одеській області, а й у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській.

Саме тому важливо, щоб реагування, яке ми зараз бачимо в Одесі, стало не винятком, а початком системних змін по всій країні,

– зазначив Лубінець.

Він підкреслив: дії органів влади повинні відбуватися виключно в межах закону та з повагою до прав людини, а кожне порушення має отримати реальну юридичну оцінку та відповідні наслідки.

