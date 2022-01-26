Такі дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології. Ми з вами продовжуємо довіряти нашій армії, волонтерам, церкві і звичайним людям у своєму населеному пункті.

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Кому довіряють українці

За 2021 рік, до речі, нашим Збройним силам ми почали довіряти навіть більше, ніж у 2020 році (66% проти 72%). Трохи впала довіра до волонтерів, не виключено, що хтось з опитаних потрапив на нечесних на руку громадян, тому маємо 68% довіри. У 2021 році було 70%.

Така ж ситуація і зі звичайними людьми, мовиться про наших сусідів. Ми з вами теж почали фільтрувати те, що говорять бабусі на лавочках біля під'їзду – 63% все ще їм довіряє, а от 4%, які у 2021 році до них прислухались, тепер відкололись і почали мислити критично.

Стабільно довіряють українці:

Церкві;

громадським організаціям;

поліції;

українським ЗМІ.

За це від нашого каналу особисте вам дякую. І друге "дякую" за те, що менше стали довіряти російським ЗМІ. Таких і так було не багато серед опитаних, лише 4%, а тепер цей рівень впав до 3%. Можливо, колись нам вдасться звести цей показник взагалі до нуля.

При цьому малий, але все ж таки стабільний рівень довіри мають Верховна Рада і уряд. Водночас рівень довіри до президента за 2021 рік дещо знизився, але не критично. За словами політологів, так відбувається завжди у критичних ситуаціях.

Цією критичною ситуацією може бути що завгодно: війна, COVID-19 чи тарифи. Ми ж вибили справжнє комбо, у якому зійшлися всі ці фактори.

Світ зупиняє Путіна

До України прибула третя партія допомоги від США. Як то кажуть, не для залякування, а для відбиття атак.

Зазирнувши в середину ми побачили, що партнери поділились з нами 300 Javelin та припасами до них для успішного протистояння ворогу. Все це – частина військової допомоги на 200 мільйонів доларів, які США вирішили надати Україні на тлі загрози з боку Росії.



Україна отримала третю партію допомоги від США / Фото 24 каналу, Валентина Поліщук

Як каже міністр оборони Резніков, ми її ще не вибрали, тому буде ще й четверта партія. А там, можливо, і країни Балтії та Канада підтягнуться, які вже пообіцяли нам окрім ракетних комплексів ще й зенітно-ракетні комплекси Stinger та гаубиці калібру 122 міліметри.

Все це, щоб там не говорили на Росії, нам потрібно не для того, щоб нападати, а для того, щоби примусити Росію до миру. Хоча сама Росія це як завжди інтерпретує на власний розсуд.

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Що каже Кремль

Перший заступник голови Ради Федерації Росії Андрій Турчак заявив, що Росія має право надати озброєння бойовикам у відповідь на те, що країни НАТО надають "летальну" зброю Україні.

По-перше , не летальну, а оборонну.

, не летальну, а оборонну. По-друге, а на якій такі підставі?

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Країни НАТО передають озброєння офіційній владі країни, яка легітимно обрана та визнана всім світовим співтовариством. Водночас самопроголошені республіки так і залишаються самопроголошеними, їх, до речі, навіть Росія не визнала.

Тобто, роблячи подібні заяви і діла ви маєте розуміти, що це буде черговим доказом того, що Росія є офіційною стороною конфлікту і більше не може претендувати на роль посередника у переговорах.

Навряд чи саме цього хоче Володимир Путін. Інакше б радники з України, Росії, Німеччини та Франції не зустрілися б сьогодні у Парижі.

Зустріч "нормандської четвірки"

Від нас на цю зустріч поїхав голова Офісу Президента Андрій Єрмак, а від Росії – заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Звісно, це не зустріч президентів у форматі "Норманді", але теж сигнал готовності сторін до мирного врегулювання ситуації. Ймовірно, нагнітання ситуації навколо країни набридли не лише нам.

Можливо, на Путіна тисне російський бізнес, який через ось цю ймовірну загрозу вторгнення уже втратив 28 мільярдів доларів. І це тільки за 2022 рік, тобто за один місяць – січень.

Неприємності для Путіна

Також січень був одним з найгірших місяців для російського фондового ринку за останні 2 роки. І якщо індекси Московської біржі впали, то вартість долара і євро почала на Росії рости.

Щоб ви розуміли, у глобальному рейтингу Forbes перебувають 104 росіяни, і у 76 з них за місяць значно знизились статки. І це лише перші ластівки. Наступні полетять особисто Путіну, неприємності у вигляді персональних санкцій йому пообіцяв, зокрема, Джозеф Байден.



Байден пообіцяв Путіну персональні санкції / Фото Getty Images

Погроза Мінську від США

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс вже попередив офіційний Мінськ про серйозні наслідки в разі, якщо Росія для свого вторгнення вирішить використати територію Білорусі.

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Це стосується і збільшення військового контингенту на кордонах. За словами очільника Держдепу, якщо війська Росії перебуватимуть у Білорусі на постійній основі, НАТО доведеться переглянути чисельність своїх військ на східних кордонах Євросоюзу.

До речі. Знаєте, як на новину про санкції відреагували у Кремлі? Ніяк. Принаймні удають, що їх це не обходить, оскільки російським чиновникам уже давно заборонено мати рахунки за кордоном.

Що не так з Німеччиною

Повернемось до нормандської зустрічі, радників. Тут є ще кілька важливих моментів, на яких я б особисто хотіла зупинитися.

Саме на повідомленнях Німецького інформагентства DPA, яке з посиланням на джерела писало, що на сьогоднішній зустрічі радники "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори із сепаратистами щодо особливого статусу Донбасу". Проте глава ОП Андрій Єрмак цю інформацію спростував.

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Ще раніше, там же в Офісі Президента, спростували і інші чутки про те, що заради зустрічі у Парижі український уряд змушений був відкликати законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду".

Не те щоб я сильно довіряла пану Єрмаку, але Німеччині останнім часом, зокрема, я довіряю ще менше. То вона не дає літакам Британії через свій повітряний простір перевозити зброю для України, а то й взагалі готова йти на компроміси з совістю заради гаманця.

Коли Європа і Сполучені Штати говорять про болючі, жорсткі санкції, під які потрапить уся російська еліта – Німеччина хоче, аби з переліку санкцій проти Росії виключили обмеження в енергетиці. Бо тоді постачання енергії в Європу опиниться під загрозою. Або ні. Бо поки Німеччина вибиває для себе преференцій.

Про скандальні заяви іноземних дипломатів про Україну та провокації Росії – дивіться у програмі.