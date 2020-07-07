Країни Євросоюзу постраждали від стрімкого падіння економіки через пандемію COVID-19. Згідно з прогнозом ЄС, найменше постраждає економіка Польщі.

Про це заявили на сайті Єврокомісії сьогодні, 7 липня 2020. Там спрогнозували, що у 2020 році польська економіка скоротиться на 4,6%.

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Як відомо, у травні 2020 року Європейська комісія прогнозувала, що економіка Польщі скоротиться на 4,3%. Зараз цей відсоток збільшився, однак ріст не є значним. У Єврокомісії також заявили, що зростання економіки у 2021 році також буде дещо менш надійним, ніж прогнозували навесні.

Варто зазначити, що економічна ситуація в Польщі відносно оптимістична, адже в інших країнах відсоток падіння набагато більший.

Загалом ВВП ЄС впаде орієнтовно на 8,7%. Інфляцію в зоні євро прогнозують на рівні 0,3% у 2020 році. У 2021 році – на 1,1% у 2021 році.

До теми. Експерти нещодавно спрогнозували, що відновлення світової економіки після потужного падіння внаслідок пандемії точно неможливе до кінця року. Водночас повне "одужання" під великим питанням і в наступному 2021 році.