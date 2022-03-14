Світовий банк додатково виділить 200 мільйонів доларів для України

Світовий банк збільшив розмір допомоги для нашої держави. До вже виділеної раніше суми додадуть ще 200 мільйонів доларів.

Ці кошти призначені для підтримки соціальних послуг для вразливих категорій населення в Україні. Таким чином сума підтримки Світового банку зросла до 925 мільйонів доларів.

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Загалом Світовий банк планує виділити нашій країні 3 мільярди доларів. Україна отримала на свій рахунок уже 350 мільйонів.

Ця швидка підтримка допоможе подолати ці прогалини під час надзвичайної нестабільності, оскільки ми працюємо над ширшими зусиллями щодо підтримки України та регіону,

– заявили у банку.

Також на рахунок створеного Світовим банком трестового фонду MDTF надійшло 11 мільйонів доларів від Австрії.

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