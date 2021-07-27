Світу потрібно готуватися до аномальної спеки, – вчені

Глобальне потепління прискорюється, тож аномальна спека у світі ставатиме все більш звичним явищем. У найближчі десятиліття метеорологи фіксуватимуть нові температурні рекорди.

На це вказує дослідження Вищої технічної школи Цюриха. Його напередодні опублікували у журналі Nature Climate Change.

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Що з'ясували швейцарські вчені

Ці результати свідчать про те, що потрібно якнайшвидше скорочувати викиди парникових газів. Водночас науковці попередили, що треба бути готовими до спеки, яка в рази перевершить температурні рекорди, зафіксовані впродовж останніх років.

Наразі Земля "прогрівається" на 0,18 градуса за Цельсієм. Це швидше, ніж упродовж попередніх 40 років.

Дослідження показує, що важливим фактором є саме швидкість потепління, а не абсолютна величина потепління у порівнянні з доіндустріальної рівнями. Адже цей показник дає можливість оцінити ймовірність того, наскільки хвилі тепла перевищать температури, які раніше спостерігалися в конкретному місці.

Екстремальні температури у світі

Комп'ютерне моделювання та аналіз погодних явищ, які виникали протягом минулих років, дослідникам вдалося представити прогноз рекордних хвиль спеки у міру того, як триватиме глобальне потепління.

Вчені застерегли, що при сценарії з високими викидами парникових газів екстремальні температури у період з 2021 по 2050 рік виникатимуть у 2 7 разів частіше, а з 2051 по 2080 рік – й взагалі у 3 – 21 рази.