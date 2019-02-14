Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко

14 лютого з'явилися свіжі українські соцопитування – і цифри там досить приголомшливі!

Зі значним відривом від конкурентів перше місце електоральних вподобань українців обіймає шоу-мен Володимир Зеленський – за нього б проголосував кожен 4 опитаний українець, якщо точніше то майже 27% серед тих, хто точно прийде на дільницю за бюлетенем.

На цілих 9% від Зеленського відстає чинний президент. У Петра Порошенка майже 18% підтримки.

А от лідерка минулих опитувать тепер пасе задніх – Юлія Тимошенко має тепер лише 16% відсотків голосів.



Рейтинги кандидатів у президенти за лютий 2019 року

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Ці цифри від поважного Київського міжнародного інституту соціології досить неочікувані. Зокрема, вельми дивує такий значний відрив Зеленського від найближчих конкурентів і те, що Порошенко на другом місці – він значно набрав собі підтримки останніми днями.

Причини росту на падіння рейтигів кандидатів

Стратегія і рекламна кампанія, що її обрав штаб Зеленського, – дійсно спрацювали. Ставка на вигаданого слугу народа Голобородька виявилася виграшною. Виходить, українці настільки втомилися від старих обличь в політиці, що готові віддати керування країною хоч чорту лисому. Лише щоб не пустити до влади багаторічних можновладців. Зазначу, що наслідки такого досить емоційного рішення, звісно, будуть далекими від яскравих очікувань, проте це інша тема.

А ще нові цифри рейтингу показали, що спрацьовує і стратегія передвиборного штабу Петра Порошенка – його поїздки по регіонах й блукання серед простого народу для спільного фотографування. А ще ж видовищне висування в кандидати транслювали по всіх підконтрольних Порошенку каналах. І за свіжим рейтингом видно, що українцям це сподобалося.

Юлія Тимошенко нині позбавлена можливостей, що є у її конкурентів – я про влаштування акцій і масових заходів, що могли б підняти її рейтинг.

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Президент не припиняє активно їздити країною, перерізає стрічки, інспектує армію, відвідує урочистості й вручає відзнаки тощо – виходить в народ для виконання своїх начебто робочих обов'язків. Хоча, як не крути, натепер усе те є елементом його передвиборчої агітації. Адже, що ви там мені не казали б, але після вдалого селфі з президентом будь-хто може стати його прихильником, хоча раніше про таке може й не думав.

Їздить країною і Володимир Зеленський, але з концертами "95 кварталу". І ви будь-що мені можете казати, але я більш ніж певен, що кожен з глядачів, які йдуть на виступи коміка та його команди тепер дивляться на нього іншими очима. Люди оцінюють його, як потенційного кандидата. Вийшовши у гарному настрої після смішного концерту, будь-хто може стати прихильником Зеленського, хоча раніше про таке може й не думав.

Усього цього немає у Тимошенко. Вона не може рекламувати себе на державницьких заходах, як робить це Порошенко. Не може рекламувати себе на щоденних концертах, збираючи повні зали глядачів, як робить це Зеленський. Щоб її показали по телевізору, доводиться платити живі гроші. На відміну від Порошенка, якого показують по усіх підконтрольних йому телеканалах, чи на відміну від Зеленського, якого регулярно показують по одному з найпопулярніших телеканалів України.

До речі, в березні на "плюсах" ще й почнуть показ "Слуги народу-3", де президент Голобородько розкаже всій Україні про свої мрії. Зокрема, про припинення обстрілів на Донбасі, про звільнення заручників Кремля й про повернення анексованого Криму – це вже можна побачити у рекламних трейлерах нового сезону серіалу.

Ці мрії цілком правильні, про таке гріх не мріяти будь-якому українцеві. Але хоч що ви мені кажіть, але це точно не тільки мрії президента Голобородька. Ні, це в першу чергу передвиборчі мрії кандидата Зеленського.

Цей серіал, що його за дивним збігом обставин показуватимуть саме напередодні виборів. І регулярний піар президента Порошенка, який наче по державних справах усе робить – це все ж таки "unfair play", "нечесна гра" щодо їхньої конкурентки.

За буквою закону – все наче добре, які тут можуть бути претензії. Проте за духом закону – це все ж таки порушення умов передвиборчих перегонів, що мали б передбачати рівність кандидатів у можливостях рекламувати себе-коханих.



Як відбуватимуться вибори президента