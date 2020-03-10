Свобода та демократія світу під загрозою

Вчора Окружний суд Гааги почав розглядати справу збиття МН17. Росія продовжує заперечувати свою причетність до катастрофи, водночас наповнює інформаційний простір пропагандою з вигаданими альтернативними версіями.

Фото 298 порожніх стільців біля російського посольства в Гаазі, нагадує про злочин, який скоїла Росія 17 липня 2014 року. Весь вільний світ об'єднується, щоби притягнути до відповідальності винних у збитті малазійського боїнга МН17 російською ракетою "Бук".

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Протягом перших двох днів після катастрофи, російські тролі здійснили спецоперацію, яка мала перекласти вину на Україну. Тоді пропагандисти опублікували щонайменше 65 тисяч твітів про нібито злочин України. Однак вже тоді докази російської участі були очевидні – літак збили саме російською ракетою.

На відміну від Ірану, котрий в січні цього року визнав, що український авіалайнер було збито ракетою, Росія відкидає всі звинувачення у свій бік та заважає міжнародному слідству. Без жодних вагомих причин, 29 липня 2015 року, вона застосувала право вето в Раді Безпеки ООН, щоб заблокувати міжнародний трибунал щодо збиття MH17. Кремль досі відмовляється співпрацювати зі слідчою групою, навіть попри жорсткі докази вини Росії.

У 2016 році Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий ракетою серії 9М38 зенітно-ракетного комплексу "Бук" з території, яку на той час контролювали російські військові формування і їхні колаборанти.

У 2018 році влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію у причетності до збиття рейсу МН17.

Міжнародна слідча група також повідомила, що ракета "Бук", яка збила авіалайнер, походить з 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є частиною російської армії з Курська в Російській Федерації.

Нині у справі 4 обвинувачених:

Сергій Дубинський (позивний "Хмурий") – голова розвідки "ДНР", ветеран ГРУ РФ, громадянин Росії

Ігор Гіркін (позивний "Стрелок") - міністр оборони "ДНР", громадянин Росії.

Олег Пулатов (позивний "Гюрза") - підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ, громадянин Росії.

Леонід Харченко (позивний "Кріт") – громадянин України, командир "розвідувального батальйону у "2-му відділі ГРУ "ДНР"".

Прокуратура РФ зазначила, що офіційно передала повістку на суд лише одному з обвинувачених. Однак Нідерланди за допомогою контролю соцмереж і месенджерів переконалися, що решта троє також були повідомлені про процес, тож не з'явилися свідомо. Для прокуратури Нідерландів цього було достатньо, щоби почати слухання без участі трьох обвинувачених.

У вересні 2019 року Кремль обміняв українських військовополонених та бранців. До обміну Росія також вимагала видати підозрюваного у злочині зі збиттям МН17 Володимира Цемаха. Є відео, на якому Цемах визнає свою роль у спробі приховати ракетну установку "Бук".

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2 грудня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що російська сторона свідомо дозволила Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його Нідерландам.

Заради пам'яті загиблих та всіх, хто втратив у цій катастрофі близьких, пильно стежте за цим процесом. Встановлення справедливості та засудження цього злочину проти людства важливо для захисту права на життя кожної людини. Поки Росія може вільно й безкарно чинити подібні злочини, свобода та демократія всього вільного світу під загрозою.