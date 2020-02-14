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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      БЛОГ Олег Сенцов
      Режисер, сценарист, письменник

      Свободу Констянтину Котову!

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      Активіст Константин Котов / РосЗМІ

      Я завжди підтримував і буду підтримував тих росіян, які борються з режимом Путіна і вважають, що Крим – це Україна.

      Потому что этот дракон является общим врагом всех нормальных людей. Он не только воюет с Украиной, угрожает всему миру, но и изводит тех граждан России, которые осмеливаются сопротивляться режиму.

      На этой неделе группе молодых парней, проходивших по делу "Сети", которых пытали на протяжении всего следствия, дали сроки от 6 до 18 лет. В тюрьмах Мордора томятся уже сотни, если не тысячи, таких людей, осмелившихся бросить вызов диктатору или просто неравнодушных. Один из них – это Костя Котов, выходивший на пикеты в поддержку меня и остальных украинских политзаключенных, а также помогавший с передачами нашим морякам. На суде он был в футболке с моим портретом, потому что считает, что моя история каким-то образом сподвигла его на протест.

      котов константин
      Активист Константин Котов на суде в футболке с портретом Олега Сенцова / Фото РосСМИ

      Сегодня я делаю ему алаверды, в преддверии его дня рождения и апелляционного суда.

      сенцов

      Свободу Константину Котову и всем политическим заключенным!

      Обратите внимание: Крымчанина Каракашева за пост в соцсети поместили в камеру с крайне строгим режимом

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      Автор: Олег Сенцов
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Судді Активісти Олег Сенцов
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