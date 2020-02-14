10:22
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Крымчанина Каракашева за пост в соцсети поместили в камеру с крайне строгим режимом

      93 Читати новину українською
      Крымского активиста Евгения Каракашева незаконно осудили в России на 6 лет лишения свободы / radiosvoboda.org

      Крымского активиста Евгения Каракашева приговорили в России к 6 годам лишения свободы за публикацию в соцсети и комментарий в чате. Каракашева перевели в камеру с крайне суровым режимом.

      Крымчанин уже 4 месяца находится в едином помещении камерного типа колонии №1 Кабардино-Балкарии в России, сообщила в фейсбуке "Крымская правозащитная группа".

      Важно: Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России: новые данные

      Евгения Каракашева поместили в строгие условия в начале ноября за нарушение формы одежды.

      Что известно о помещении камерного типа?
      Помещение камерного типа, тюрьма в колонии с более строгим режимом, в котором держат осужденных, переведенных в порядке взыскания за злостные нарушения.

      Права людей здесь значительно сужены. Им не разрешается брать с собой: личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, зубного порошка, зубной пасты и щетки, табачных изделий и спичек. В течение 6 месяцев они могут получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.

      "Евгению в изоляции очень нужна поддержка. Защита украинца призывает писать активисту письма", – рассказали правозащитники. Крымчанин очень ценит моральную поддержку от неравнодушных.

      Адрес, по которому крымчанин может получать письма: РФ, 361424, КБР, Чегемский район, село Каменка, улица Д.А. Мизиева, 1, Исправительная колония №1 УФСИН России по КБР (ФКУ ИК-1), Каракашеву Евгению Витальевичу, 1978 года рождения.

      Что известно о задержании активиста Евгения Каракашева?
      Каракашева задержали в Евпатории 1 февраля 2018 года. Дело против него сфабриковано на основании переписки крымчанина в закрытой группе "Вконтакте".

      19 апреля 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Каракашева к 6 годам колонии общего режима по обвинению в "призывах к терроризму" в соцсети.

      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      60181
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Крыма Новости политики Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:20 Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предотвратить глобальный конфликт
      Анатолій Максимов 66
      сегодня , 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      Олександр Бевза 805
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      194
      13 февраля , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      256
      сегодня , 08:40 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      268
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук