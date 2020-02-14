Крымчанина Каракашева за пост в соцсети поместили в камеру с крайне строгим режимом

Крымского активиста Евгения Каракашева приговорили в России к 6 годам лишения свободы за публикацию в соцсети и комментарий в чате. Каракашева перевели в камеру с крайне суровым режимом.

Крымчанин уже 4 месяца находится в едином помещении камерного типа колонии №1 Кабардино-Балкарии в России, сообщила в фейсбуке "Крымская правозащитная группа".

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Евгения Каракашева поместили в строгие условия в начале ноября за нарушение формы одежды.

Что известно о помещении камерного типа?

Помещение камерного типа, тюрьма в колонии с более строгим режимом, в котором держат осужденных, переведенных в порядке взыскания за злостные нарушения.



Права людей здесь значительно сужены. Им не разрешается брать с собой: личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, зубного порошка, зубной пасты и щетки, табачных изделий и спичек. В течение 6 месяцев они могут получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.

"Евгению в изоляции очень нужна поддержка. Защита украинца призывает писать активисту письма", – рассказали правозащитники. Крымчанин очень ценит моральную поддержку от неравнодушных.

Адрес, по которому крымчанин может получать письма: РФ, 361424, КБР, Чегемский район, село Каменка, улица Д.А. Мизиева, 1, Исправительная колония №1 УФСИН России по КБР (ФКУ ИК-1), Каракашеву Евгению Витальевичу, 1978 года рождения.

Что известно о задержании активиста Евгения Каракашева?

Каракашева задержали в Евпатории 1 февраля 2018 года. Дело против него сфабриковано на основании переписки крымчанина в закрытой группе "Вконтакте".



19 апреля 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Каракашева к 6 годам колонии общего режима по обвинению в "призывах к терроризму" в соцсети.