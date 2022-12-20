Святий Миколай відправився на прифронтові території потягом Укрзалізниці: чарівні фото

Святий Миколай пам'ятає про всіх чемних діток, тож вирушив у прифронтові регіони України. Він потягом привезе дітям понад 33 тисячі подарунків.

Організаторами казкового проєкту є Укрзалізниця та ЮНІСЕФ. Загалом потяг здійснить 3 рейси.

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До кого Миколай приїде потягом

19 грудня потяг відправився у Донецьку область. Попереду – рейси на Харківщину, Миколаївщину та Херсонщину. Найдивовижнішим у цьому потязі є "залізна резиденція" Святого Миколая, під яку виділили окремий вагон. У цій резиденції Миколай прийматиме дітей, а також там відбуватимуться різні театральні дійства. То ж Миколай привезе дітям не лише подарунки, а й святковий настрій.

Й нехай цьогоріч українське небо небезпечне для польотів санчат Миколая – зате у нього є "залізна" альтернатива: потяг Укрзалізниці,

– наголосила перша леді Олена Зеленська.

Водночас президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців наголосив, що такий проєкт принесе свято людям в деокупованих регіонах і тих, які межують з лінією фронту. То ж політик подякував усім причетним до організації проєкту.

У прифронтові регіони запустили потяг Святого Миколая / Фото Укрзалізниці, з телеграму Олени Зеленської

Зауважимо, через загрозу обстрілів не всі діти матимуть змогу прийти на вокзал і особисто отримати подарунок від Миколая. Отож організатори передадуть пакунки обласним військовим адміністраціям, а ті відправлять їх дітям віком до 10 років.