"Ах, Отрожка": жителі Воронежа вкрали відому пісню про Одесу і показали майстер-клас з крінжі

Окупанти вкотре довели, що у них немає майже нічого свого. Росіяни вкрали одеську пісню та спробували її видати за свою. Під час святкування дня Росії вони продемонстрували "вєлічіє" та "скрєпи".

Соцмережами шириться відео зі святкування дня Росії у Воронежі. Завдяки йому місцеві жителі осоромилися на весь інтернет.

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Як насправді виглядає "велич" Росії

Росіянам організували захід біля продуктового магазину у депресивних декораціях. На фоні можна побачити бюджетний триколор із повітряних кульок й старий асфальт з чималою кількістю тріщин та абияк засипаних ям.

Людей було не дуже багато. Публіка переважно складалася з жінок та дітей. Згодом до них приєдналося кілька чоловіків, які, ймовірно, були напідпитку. Вони вийшли на прикрашений калюжами "танцмайданчик" та влаштували майстер-клас з підтвердження багатьох стереотипів про росіян. Неподалік пританцьовувала жінка в одежі з Z-символікою російської окупації.

У росіян Одеса стала Отрожкою

Росіяни вкрали негласний гімн українського міста. На відео можна почути та побачити співака, що розважав місцевих жителів. Чоловік виступав під дешеве аранжування у стилі шансон. Він заспівав про район Воронежа – Отрожку, переробивши на недолугий лад пісню "Ах, Одеса".

Окупанти просто замінили Одесу на Отрожку та трохи змінили деякі інші слова. Але на цьому абсурд не закінчився. Росіяни забули або не захотіли прибрати слова "місто" та "край". Через це новий трек почав лунати ще кумедніше. Адже Отрожка – це лише мікрорайон Воронежу, а не повноцінне місто, як стверджується у "реміксі". Раніше це місце взагалі було селищем.

Як видно по кадрах, невибагливій аудиторії такий перформанс дуже сподобався. Люди раділи, сміялися й танцювали під спотворену пісню. Тому їх не бентежило, що співак не знав тексту напам'ять та підглядав слова у ноутбуці.

Росіяни спаплюжили неофіційний гімн Одеси: відео

Росіяни не вперше крадуть українські пісні