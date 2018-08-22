Святкування Дня Незалежності України: влада озвучила витрати

Уряд виділив 200 тисяч гривень на проведення заходів до 27-ї річниці Дня незалежності України, з них витратять 187 тисяч гривень.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає "Громадське".

Читайте також: У Києві через репетицію параду знову перекриють центр: перелік вулиць і час

"Кошти на проведення заходів до Дня незалежності передбачені у бюджеті Києва на 2018 рік згідно з міською цільовою програмою "Сприяння розвитку громадського суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр.", затверджено рішенням Київської міської ради від 8 грудня 2016 року №536/1540, у сумі 200 000 гривень", – йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, за результатами проведеної процедури електронної закупівлі на торговельному майданчику платформи ProZorro сума витрат становитиме 187 000 гривень. Кошти спрямують на організацію церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та пам'ятника Михайлу Грушевському та на організацію святкового заходу біля будівлі Київської міської ради на Хрещатику.

На квіти міська влада витратила 25 тисяч гривень – за ці кошти ФОП-переможець тендеру має надати до свята 1077 букетів. А на музичний супровід покладання квітів витратять 61 тисячу гривень. Гратиме у парку "Перемога" під час урочистостей оркестр Державної прикордонної служби України.

Щодо проведення параду військ до 27-ї річниці Незалежності України повідомляємо, що керівництво підготовкою та проведенням параду покладено на Міністерство оборони України. Кошти на проведення параду військ у бюджеті місті Києва не передбачаються,

– розповіли в КМДА.

Щодо вартості параду у Міністерстві оборони не відповіли, лише зазначили, що гроші на організацію параду передбачені державним бюджетом.

"Кошти на перевезення, розташування та відрядження військовослужбовців ЗСУ, які братимуть участь у військовому параді на честь 27-ї річниці Незалежності України виділяють згідно з кошторисними призначеннями, передбачених Міністерством оборони України на 2018 фінансовий рік. Додаткові кошти з Державного бюджету оборонному відомству на зазначені цілі не виділялися", – повідомили у Міноборони.