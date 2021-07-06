Святкував Івана Купала: на Черкащині хлопець впав у вогнище
6 липня 2021 , 18:10Читать новость на русском
Джерело:"Про все"
У селі Мошни Черкаської області 3 липня хлопець впав у вогнище. Він отримав 35% опіків тіла.
Деталі трагедії
18-річний хлопець впав у вогнище під час святкування Івана Купала. Цю інформацію підтвердила речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
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О 22:04 медикам надійшло повідомлення про інцидент. Вони прибули на місце події за 7 хвилин та надали постраждалому першу медичну допомогу.
Доправили його до опікового відділення Першої черкаської міської лікарні з термічними опіками спини, плечей та ніг,
– розповіла Назарок.
Зараз рідні хлопця збирають гроші для пересадки шкіри, адже юнак, за їх словами, отримав 35% опіків.
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