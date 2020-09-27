Українці юдейського віросповідання сьогодні, 27 вересня, святкують Йом Кіппур. Це свято – незвичайне.

Під час Йом-Кіпур не п'ють і не їдять. Взагалі. Мова не тільки про застілля. Цей день вважається у євреїв Днем Суду, коли Всевишній виносить остаточний вирок – чи буде людина жити, чи буде вона записана у Книгу життя і благополуччя, та чи буде цей вирок закріплений доброю печаткою.

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В єврейському календарі це є найважливішим днем у році, і частіше за все, саме цей день, а не Новий Рік Рош-Га-Шана – збирає найбільшу кількість людей у синагогах. Більшість людей вважає основною ідеєю Йом Кіппуру – що треба прийти у синагогу, послухати молитву.

Але треба пам'ятати дві речі.

Перше – Йом-Кіпур – це перш за все піст, складний сухий піст на 25 годин. І це предписано Торою. Звичайно, є закони щодо послаблення правил посту для літніх людей і дітей. Але це предписання Тори. А громадська молитва – це постанова від мудреців, законодавців юдаїзму.

Тож, якщо вам важко йти в синагогу і тримати пост – краще не йти в синагогу на громадську молитву. Тим більше у такий рік– з коронавірусом. Не варто нехтувати предписаннями Тори заради громадської молитви в умовах карантину. Ну, і якщо ви стежили за новинами, ви в курсі, мабуть, що з березня 2020 року, із самого початку карантинних обмежень в Україні, всі синагоги Києва зачинені.



Йом-Кіпур – День спокути

Так зберігається і зараз. Щоб помолитися на Йом-Кіпур, Київська Єврейська Громада орендує готель. Так люди зможуть тримати піст і не виходити на вулицю, щоб не потрібно було йти пішки на довгу відстань й менше хотілося пити (транспортом та технікою у цей день користуватися заборонено).

Усі молитви будуть проводитися згідно з карантинними обмеженнями, на великій критій терасі (щоб було відкрите повітря), з дотриманням соціальної дистанції та масочного режиму. Ми підготовули таку кількість масок, щоб люди могли їх змінювати через деякий час, згідно рекомендацій ВООЗ.

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Під час Йом-Кіпуру не можна навіть вмивати обличчя водою, щоб випадково не проковтнути води. Не можна носити шкіряне взуття, тож люди приходять у гумовому.

А взагалі, я бажаю нам усім, українцям, щоб Всевишній змилувався над нами. Щоб всі мешканці країни були записані у Книгу життя і благополуччя, щоб якомога швидше ми перемогли віруси, щоб усі хворі одужали.

Легкого посту усім юдеям і гмар хатіма това – доброго вироку і печатки!