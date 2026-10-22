Заборона на 5 років: депутату Львівської облради Шереметі закрили в'їзд до Шенгенської зони

Святослава Шеремету внесли до реєстру небажаних осіб із п'ятирічною забороною на в'їзд та перебування в країнах Шенгенської зони. Обмеження діятимуть до 20 жовтня 2031 року.

Як повідомив Марцін Кєрвінський у соцмережі X, відповідну процедуру ініціювали за безпосереднім поданням Радослава Сікорського.

Що відомо про рішення щодо Шеремети?

Внесення до списку небажаних осіб унеможливлює перетин кордонів та перебування на території будь-якої держави Шенгенського простору впродовж усього встановленого п'ятирічного періоду.

Слід уточнити, що буквально напередодні, 21 жовтня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ініціював внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, яким заборонено в'їзд до країни.

Причиною він назвав участь посадовця в реконструкціях дивізії Ваффен-СС "Галичина" та ініціативу оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича. Львівські депутати підтримали відповідне рішення 20 жовтня, однак увечері його текст зник з офіційного сайту облради.

Сам Шеремета відкинув звинувачення польської сторони, наголосивши, що Україна має право вшановувати власних героїв та історію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував рішення Львівської облради. Він заявив, що подібні кроки шкодять українсько-польським відносинам і можуть зіграти на користь противників вступу України до Євросоюзу. Туск закликав українську владу не допускати дій, які створюють перешкоди для європейської інтеграції країни.

Через скандальну ситуацію повідомлялося про можливе призупинення постачання військової допомоги з Польщі. Проте в Міноборони країни такі дані спростували.