Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський. Він у мережі опублікував повний список населених пунктів, які буде перейменовано, передає 24 Канал.
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Які міста та села перейменують
Лозинський повідомив, що перейменування відбувається у рамках деколонізації – позбавлення ознак колоніальної російської імперської політики. Так, на засіданні Комітету, яке відбулося 3 квітня, було ухвалено рішення про перейменування 51 населеного пункту, серед яких 7 міст та 44 села/селища.
Зокрема, перейменують такі міста:
- Першотравенськ (Дніпропетровська область) – Шахтарське;
- Красноград (Харківська область) – Берестин;
- Первомайський (Харківська область) – Златопіль;
- Первомайськ (Луганська область) – Сокологірськ;
- Ватутіне (Черкаська область) – Багачеве;
- Дружба (Сумська область) – Журавське;
- Сєвєродонецьк (Луганська область) – Сіверськодонецьк.
Повний список міст та сіл, які перейменують у рамках деколонізації / Фото Романа Лозинського
Водночас Лозинський наголосив, мешканцям перейменованих населених пунктів не потрібно йти в ЦНАПи й оновлювати документи – всі вони залишаються чинними. Також він додав, що ніяких додаткових витрат з бюджету на цю процедуру не виділяють. Кошти необхідні лише на виготовлення в'їздних/виїздних табличок, а також кількох інших моментів, однак мовиться про невеликі витрати.
Лозинський пояснив перейменування міст та сіл: дивіться відео
Перейменування міст та сіл: останні новини
- Протягом кількох місяців точилися суперечки щодо перейменування міста Червоноград Львівської області. Змінити назву мали в рамках декомунізації. Нову назву активно обговорювали у місцевій громаді, тому 3 листопада перейменували місто на Червоноград.
- Водночас у Комітеті ВР таку зміну не оцінили, тому 20 березня ухвалили рішення, що Червоноград носитиме прізвище відомо релігійного діяча, одного зі співзасновників ЗУНР Андрія Шептицького.
- Також запропонували змінити назву ще кількох міст. Так, місто Южне на Одещині називатиметься Порт-Аненталь, Павлоград на Дніпропетровщині стане Матвіївим, а Синельникове – Ріднопіллям. Бровари, що на Київщині, тепер матимуть інакший правопис і вимовлятимуться як Броварі.