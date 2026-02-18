Повертаються і воюють, – комбат 110 бригади про феномен СЗЧ
- Комбат 110-ї бригади пояснює, що зростання випадків СЗЧ пов'язане з поповненням підрозділів новими людьми, які не одразу адаптуються до бойових умов.
- Багато військових, які пішли у СЗЧ, повертаються до служби, і їм підбирають посади відповідно до навичок, підкреслюючи важливість роботи командирів із бійцями.
В українській армії фіксують зростання випадків СЗЧ, однак частина військових згодом повертається до служби. Причини різні – від паніки та психологічного навантаження до проблем зі здоров’ям чи сімейних обставин.
Комбат 110-ї бригади в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому виникає СЗЧ, хто повертається і як з такими військовими працюють у підрозділі.
Чому бійці йдуть у СЗЧ?
Командир батальйону 110-ї ОМБр визнає: проблема самовільного залишення частини існує, але має конкретні причини. За його словами, зростання СЗЧ часто пов’язане з різким поповненням підрозділів новими людьми.
Зростання спостерігається тільки тоді, коли є багато військовослужбовців… коли ми фізично не встигаємо попрацювати з людьми, у них виникає паніка, – пояснив комбат.
Він додає, що більшість новобранців приходять із цивільного життя і не одразу адаптуються до бойових умов. Через психологічний тиск і страх інколи виникають випадки СЗЧ.
Водночас, коли підрозділ стабільний і військові добре знають одне одного, таких випадків значно менше.
Комбат 110-ї бригади розповів про ситуацію із СЗЧ. Дивіться відео: Воїн Волі
Чи повертаються військовослужбовці із СЗЧ?
Попри проблему, значна частина військових, які пішли у СЗЧ, повертаються. Причини – різні:
Повертаються… когось ловлять на блокпостах, дехто повертається, бо закрив питання по здоров’ю… дехто вмотивований хоче працювати далі, – зазначив командир.
За його словами, після повернення військових не відштовхують – їм підбирають посади відповідно до навичок. Часто це робота з дронами, у мінометній батареї або на технічних напрямках.
Комбат наголошує: навіть серед тих, хто повертається, є кваліфіковані фахівці, яких можна ефективно використати у війську.
Військовий підкреслює – багато залежить від роботи командирів із бійцями.
"Коли командир працює з людиною, знає про його проблеми, сприяє їхньому вирішенню, навіть, якщо це, наприклад, якісь сімейні обставини. Такі моменти та нюанси дають стимул залишатися і не іти геть. Або навіть якщо іти, то, скажімо так, з елементами порядності", – каже комбат.
Він визнає, що нестача людей у війську напряму пов’язана з темою СЗЧ. У підрозділи приходять новобранці з різних причин – добровільно, через рекрутинг або навіть після "втечі".
Він нагадує про поширений серед військових вислів: "З армії є три шляхи – 200, 300, СЗЧ".
Це відображає реальність війни на виснаження, де проблема людського ресурсу залишається ключовою.
Проблема СЗЧ: що кажуть у Генштабі?
Головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що для повернення військових, які залишили самовільно свої частини, застосовуються різні варіанти, передбачені батальйони резерву. Він пояснив, що спочатку бійцями доукомплектовують ті угруповання, які перебувають у гарячих точках фронту. Тому СЗЧшники, які повертаються у військо, можуть бути скеровані до штурмових і механізованих підрозділів.
В Генштабі пояснили, що якщо військовий з резервного батальйону попри рекомендаційний лист з направленням для проходження служби у тилових бригадах може бути відправлений в інші підрозділи, які першочергово потребують доукомплектування.