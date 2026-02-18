Повертаються і воюють, – комбат 110 бригади про феномен СЗЧ

В українській армії фіксують зростання випадків СЗЧ, однак частина військових згодом повертається до служби. Причини різні – від паніки та психологічного навантаження до проблем зі здоров’ям чи сімейних обставин.

Комбат 110-ї бригади в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому виникає СЗЧ, хто повертається і як з такими військовими працюють у підрозділі.

Чому бійці йдуть у СЗЧ?

Командир батальйону 110-ї ОМБр визнає: проблема самовільного залишення частини існує, але має конкретні причини. За його словами, зростання СЗЧ часто пов’язане з різким поповненням підрозділів новими людьми.

Зростання спостерігається тільки тоді, коли є багато військовослужбовців… коли ми фізично не встигаємо попрацювати з людьми, у них виникає паніка, – пояснив комбат.

Він додає, що більшість новобранців приходять із цивільного життя і не одразу адаптуються до бойових умов. Через психологічний тиск і страх інколи виникають випадки СЗЧ.

Водночас, коли підрозділ стабільний і військові добре знають одне одного, таких випадків значно менше.

Комбат 110-ї бригади розповів про ситуацію із СЗЧ. Дивіться відео: Воїн Волі

Чи повертаються військовослужбовці із СЗЧ?

Попри проблему, значна частина військових, які пішли у СЗЧ, повертаються. Причини – різні:

Повертаються… когось ловлять на блокпостах, дехто повертається, бо закрив питання по здоров’ю… дехто вмотивований хоче працювати далі, – зазначив командир.

За його словами, після повернення військових не відштовхують – їм підбирають посади відповідно до навичок. Часто це робота з дронами, у мінометній батареї або на технічних напрямках.

Комбат наголошує: навіть серед тих, хто повертається, є кваліфіковані фахівці, яких можна ефективно використати у війську.

Військовий підкреслює – багато залежить від роботи командирів із бійцями.

"Коли командир працює з людиною, знає про його проблеми, сприяє їхньому вирішенню, навіть, якщо це, наприклад, якісь сімейні обставини. Такі моменти та нюанси дають стимул залишатися і не іти геть. Або навіть якщо іти, то, скажімо так, з елементами порядності", – каже комбат.

Він визнає, що нестача людей у війську напряму пов’язана з темою СЗЧ. У підрозділи приходять новобранці з різних причин – добровільно, через рекрутинг або навіть після "втечі".

Він нагадує про поширений серед військових вислів: "З армії є три шляхи – 200, 300, СЗЧ".

Це відображає реальність війни на виснаження, де проблема людського ресурсу залишається ключовою.

Проблема СЗЧ: що кажуть у Генштабі?