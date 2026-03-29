Росіяни заявляють про наймасованішу атаку на Таганрог з початку війни
- 29 березня Таганрог зазнав масованої атаки дронами та ракетами.
- У місті чули велику кількість вибухів
Увечері 29 березня Таганрог опинився під масованою українською атакою. На місто летіли дрони, і ракети.
Спершу після восьмої вечора для Ростовської області оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Трохи пізніше до неї додалася і ракетна небезпека.
Що відомо про "вибухову" ніч у Таганрозі?
Після дев'ятої вечора мешканці Таганрога почали повідомляти про вибухи у у різних частинах міста – їх було щонайменше 10. Також росіяни розповідали про спалахи в небі.
За словами очевидців, чути черги з автоматичної зброї та звуки двигунів над містом. Жителі стверджують, що "кілька разів блимало світло під час атаки".
У мережі припускають, що це наймасованіша атака на Таганрог з початку повномасштабного вторгнення. Пишуть, що на місто летять як дрони, так і ракети.
Які наслідки останніх атак України на Росію?
29 березня далекобійні дрони СБУ успішно відпрацювали по Ленінградській області Росії. Під ударом був нафтовий термінал порту Усть-Луга. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, є серйозні руйнування.
28 березня Сили оборони України завдали потужного удару по стратегічно важливому нафтопереробному заводу "Ярославський" у Ярославській області Росії. Влучання спричинили займання на території підприємства.
26 березня було атаковано нафтопереробний завод "Кірішський" у Росії, внаслідок чого пошкоджено установки первинної переробки нафти.