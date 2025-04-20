"Таке великоднє перемир'я": росіяни атакували евакуаційне авто на Донеччині

Після оголошення Путіним "великоднього перемир'я" російські військові атакували FPV-дронами евакуаційне авто Гуманітарної місії "Проліска". Є постраждалі.

Про це розповів співробітник "Проліски" Євген Ткачов, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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На Великдень росіяни атакували евакуаційне авто

Волонтер вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За ними прямували ще 2 авто з цивільними, які зголосилися евакуюватися.

Таке от "великоднє перемир'я",

– зазначив волонтер, показуючи пошкоджене авто.

Машину "Проліски" спочатку атакував ворожий дрон з осколковим боєприпасом. Далі два дрони намагалися уразити людей.

Росіяни атакували евакуаційне авто: дивіться відео

У коментарі УП Євген Ткачов наголосив, що машині були з білими стрічками, – позначені, що цивільні.

За 50 метрів до виїзду на Донецьку трасу я побачив дрон, включив аварійку, вийшов з машини, почав махати руками, показуючи, що я цивільний. Попри це, дрон вдарив ще пів метра від моєї машини. Я махнув двом машинам позаду себе, щоб проїжджали, але сам уже не міг виїхати, бо машина не заводилася,

– розповів волонтер.

Внаслідок прильоту посікло колеса. Ткачов разом з двома цивільними, які були в його машині, перемістилися в кущі.

Наслідки російської атаки / Фото Ткачова

Потім прилетіла друга FPV, облетіла нас кілька разів і "жахнула" за пару метрів від людей! В однієї жінки – уламкові поранення в сідницю. Ми телефонували (у поліцію, до знайомих – УП), просили про допомогу, але ніхто не приїхав. Потім я побачив, як третя FPV добиває машину,

– сказав співробітник "Проліски".

Додав, що на порятунок прийшов героїчний капелан Олександр Решетник, з яким Ткачов сидів у полоні у Слов'янську у 2014 році. Волонтер зауважив, машина, яку знищили росіяни, теж була з ним у полоні. Авто належить дружині Євгена Ткачова.

Поранену цивільну жінку та чоловіка, який, на щастя, не отримав ушкоджень, співробітник "Проліски" передав медикам.

Внаслідок російської атаки є постраждалі / Фото Ткачова

За даними "Радіо Свобода", поранення зазнав Євген Ткачов і цивільна жителька. Вона із чоловіком, у якого стрес, перебуває в лікарні.

