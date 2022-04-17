Такі ілюзії завжди призводять до трагедії, – Подоляк про те, що "Путін вірить у перемогу"

Канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з Володимиром Путіним припустив, що глава Кремля переконаний у своїй перемозі. В Офісі Президента вважають, що такі ілюзії можуть призвести до трагедій.

Про це написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив що "перемоги" Росії не буде, лише – поразка.

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Росія програє – у всіх планах, – Подоляк

Ілюзії такого масштабу завжди призводять до трагедії. Росія програє. У воєнному, економічному та географічному сенсах,

– зауважив Михайло Подоляк.

Радник голови ОП зробив висновок: після цієї війни Росія залишиться країною-вигнанцем "із негативним профілем у підручниках історії".

У Путіна – своя "логіка", – канцлер Австрії

Зазначимо, що канцлер Австрії став першим європейським лідером, який зустрічався з Володимиром Путіним після вторгнення. Негаммер зазначив, що розмова була жорсткою, а візит – недружнім.

Мовляв, на всі розповіді про злочини російської армії глава Кремля переконував, що не довіряє західним джерелам та організаціям. На думку Негаммера: у Путіна – своя "логіка" і він переконаний, що переможе у війні.

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