Таксі Uber потрапило у чергову ДТП у Києві: винуватець був п’яним

Близько опівночі проти 27 жовтня на площі Валерія Марченка (колишня назва – Інтернаціональна) сталося зіткнення автомобіля Subaru та машини таксі Uber марки Skoda.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй Facebook-сторінці.

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Машиною таксі Uber була Skoda Fabia

"За попередньою інформацією, водій Subaru їхав з боку вулиці Туполєва, а водій Skoda – з боку житлового масиву Виноградар. Оскільки, водій Subaru перебував, м‘яко кажучи, у стані схожому на ізоляційну стрічку – такий же "синій", він вирішив проїхати на червоне світло світлофора. На щастя, обійшлося без серйозних травм – медичну допомогу було надано на місці", – мовиться у дописі.



Водій Subaru Forester перебував у стані алкогольного сп'яніння

За словами журналістів, від тесту на стан сп’яніння на місці водій відмовився та захотів, щоб його повезли до лікаря-нарколога.



На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав

Також ресурс опублікував відео з місця ДТП.



Причиною аварії стало те, що водій Subaru Forester вирішив проїхати на червоне світло

ДТП за участю таксі Uber у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, на початку жовтня у Києві на перетині проспекту Гагаріна та бульвару Верховної Ради таксі Uber марки Skoda вилетіло за межі проїжджої частини та влетіло у ліхтарний стовп. У підсумку пасажира машини у важкому стані забрали в реанімацію.