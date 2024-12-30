Талібан заборонив вікна з видом на місця, де часто перебувають жінки

Верховний лідер Талібану видав наказ, який забороняє зводити будинки з вікнами на місця, де присутні жінки. Ба більше, якщо такі вікна уже є в нинішніх будинках, то їх зобов'язані заколотити дошками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France 24.

Дивіться також Різні війни за одним сценарієм: як Росія створила собі образ "миротворця" і чому в це повірили

Що відомо про цинічну заборону Талібану щодо жінок

Так, згідно з заявою лідера Талібану, нові будівлі в Афганістані не повинні мати вікон, через які можна було б побачити "подвір’я, кухню, колодязь сусіда та інші місця, якими зазвичай користуються жінки".

Побачити жінок, які працюють на кухнях, у дворах або збирають воду з колодязів, може призвести до непристойних дій,

– йдеться у документі.

Муніципальна влада та інші відповідні департаменти повинні будуть контролювати будівельні майданчики, щоб переконатися, що неможливо зазирнути в будинки сусідів.

У разі наявності таких вікон власникам запропонують побудувати стіну або закрити огляд, "щоб уникнути незручностей для сусідів, йдеться в указі.

Зауважимо, у серпні Талібан оголосив про нові закони "про пороки і чесноти", відповідно до яких жінкам відтепер заборонено говорити й показувати обличчя у громадських місцях. Ба більше, жінкам заборонили навіть дивитися на чоловіків, з якими вони не пов'язані кровною або шлюбною спорідненістю – і навпаки.

Також таліби заборонили післяшкільну освіту для дівчат і жінок, обмежила працевлаштування та заблокувала доступ до парків та інших громадських місць.