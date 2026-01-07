На танкері "Марінера" перебувають росіяни: у МЗС вимагають повернути їх на батьківщину

У МЗС Росії повідомляють про перебування росіян на захопленому Штатами танкері "Марінера". У Москві вимагають терміново повернути їх на батьківщину.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на російське МЗС.

Що відомо про росіян на захопленому танкері?

В МЗС Росії повідомили, що на борту захопленого Штатами нафтового танкера "Марінера" перебувають росіяни. Там вкотре зазначили, що судно йшло під російським прапором.

Водночас у відомстві наголосили, що США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню громадян Росії на батьківщину. Також у МЗС закликали американців забезпечити гуманне поводження з росіянами, які перебувають на борту, і дотримання їхніх прав відповідно до міжнародних норм.

Важливо! Росіяни продовжують знущатись з українських військових та цивільних у полоні, порушуючи усі норми міжнародного гуманітарного права, зокрема ті, що визначені Женевськими конвенціями. Так, нещодавно у Покровському районі, в селі Шахове, російські окупанти взяли в полон двох військових ЗСУ, а згодом вчинили умисне убивство. Ці випадки трапляються систематично як на фронті, так і у російських колоніях.

Наразі точна кількість громадян Росії на судні невідома.

Як у Кремлі прокоментували операцію США на їхньому танкері?