На танкері "Марінера" перебувають росіяни: у МЗС вимагають повернути їх на батьківщину
- Росія вимагає повернення своїх громадян з танкера "Марінера", захопленого США, і забезпечення їх прав згідно з міжнародними нормами.
- МЗС Росії наголошує на негайному поверненні росіян на батьківщину та гуманному поводженні з ними.
У МЗС Росії повідомляють про перебування росіян на захопленому Штатами танкері "Марінера". У Москві вимагають терміново повернути їх на батьківщину.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на російське МЗС.
Що відомо про росіян на захопленому танкері?
В МЗС Росії повідомили, що на борту захопленого Штатами нафтового танкера "Марінера" перебувають росіяни. Там вкотре зазначили, що судно йшло під російським прапором.
Водночас у відомстві наголосили, що США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню громадян Росії на батьківщину. Також у МЗС закликали американців забезпечити гуманне поводження з росіянами, які перебувають на борту, і дотримання їхніх прав відповідно до міжнародних норм.
Важливо! Росіяни продовжують знущатись з українських військових та цивільних у полоні, порушуючи усі норми міжнародного гуманітарного права, зокрема ті, що визначені Женевськими конвенціями. Так, нещодавно у Покровському районі, в селі Шахове, російські окупанти взяли в полон двох військових ЗСУ, а згодом вчинили умисне убивство. Ці випадки трапляються систематично як на фронті, так і у російських колоніях.
Наразі точна кількість громадян Росії на судні невідома.
Як у Кремлі прокоментували операцію США на їхньому танкері?
Москва засудила дії Вашингтона щодо танкера "Марінера". У Міноборони зазначають, що танкер мав юридичне право перебувати у міжнародних водах, адже має тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором відповідно до національного законодавства та норм міжнародного права.
Водночас Міністерство транспорту Росії стверджує, що військові США висадились на судно у відкритому морі за межами територіальних вод будь-якої держави.
У Кремлі назвали захоплення американським флотом нафтового танкера порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року.