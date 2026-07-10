СБС повністю знищили російський танкер "Санар-17" в Азовському морі, – OSINT-аналітики

Російський танкер "Санар-17", що перебував в Азовському морі, був повністю знищений. Українські військові били по ньому кілька разів.

Про це написали у телеграм-каналах Supernova+ та Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

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Що відомо про знищення російського танкера "Санар-17"?

OSINT-аналітики, які вивчили оприлюднені кадри, стверджують, що танкер "Санар-17" повністю знищений. Один з ударів був виконаний 9 липня. До знищення танкера, попередньо, доклали руки Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Наслідки ударів по російському танкеру "Санар-17" / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Раніше СБС ЗСУ уразили цей танкер 7 липня та повторно – 8 липня.

"Санар-17" задимівся після удару / Відео з телеграм-каналу Supernova+

Окрім того, OSINT-аналітики виклали супутникові знімки 2 з 35 уражених дронами танкерів в Азовському морі. На фото зафіксований великий розлив палива та танкери у вогні.



Уражений російський танкер та розлив палива / Фото з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩



Ще одне вороже судно, яке було у вогні після удару ЗСУ / Фото з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України повідомляло, що лише за останні 4 доби було уражено 36 ворожих суден у Чорному та Азовському морях. Під роздачу потрапили і танкери тіньового флоту Росії, і морські суховантажі, і паром з буксиром.