Біля одеського пляжу із затонулого танкера "Делфі" вилилося паливо: фото
Із затонулого поблизу узбережжя Одеси танкера "Делфі" 21 червня текло паливо. Пляма розливу набрала значних розмірів та поширилася у сторону пляжу з відпочивальниками. Наразі розлив палива вдалося локалізувати.
Із затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" виливалося паливо, повідомляє "Думская".
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Як свідчать фото з місця події, пляма розливу досягла вже немаленьких розмірів, і поширилася у сторону пляжу з відпочивальниками,
– йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо, що стало причиною надзвичайної ситуації.
Згодом у департаменті міського господарства Одеської міськради повідомили, що на місце події доставили сорбент. А розлив палива вдалося оперативно локалізовано.
Наразі ведуть роз’яснювальну роботу з відпочивальниками. Людям пояснюють, що купатися в морі не можна.
Крім того, фахівці зробили заміри якості води.
З танкера "Делфі" лилося паливо / Фото "Думская"
Відпочивальники на пляжі, де стався розлив, 20 червня / Фото Макс Войтенко
Людей застерігають купатися у воді біля танкера / Фото Макс Войтенко
Аварія танкера "Делфі": що відомо
- Судно зазнало аварії поблизу одеського берега 22 листопада 2019 року.
- Влада обіцяла забрати танкер до початку курортного сезону. Однак він вже розпочався, а судно все ще на місці.
- Днями губернатор області Максим Куций заявляв, що судновласнику запропонували підняти його, використовуючи повітряні балони.