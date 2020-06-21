Із затонулого поблизу узбережжя Одеси танкера "Делфі" 21 червня текло паливо. Пляма розливу набрала значних розмірів та поширилася у сторону пляжу з відпочивальниками. Наразі розлив палива вдалося локалізувати.

Із затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" виливалося паливо, повідомляє "Думская".

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Як свідчать фото з місця події, пляма розливу досягла вже немаленьких розмірів, і поширилася у сторону пляжу з відпочивальниками,

– йдеться у повідомленні.