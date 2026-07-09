Росія знайшла новий спосіб постачати пальне до Криму: чи можна його зупинити

Після ударів по поромних переправах і проблем із сухопутною логістикою Росія шукає інші шляхи постачання пального до окупованого Криму. Для цього ворог намагається використовувати невеликі танкери, які можуть ходити мілководним Азовським морем.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, звідки росіяни можуть завантажувати такі судна та яким маршрутом вони прямують до півострова. Він також назвав об'єкт, ураження якого здатне перекрити не лише перевезення пального, а й перекидання військової техніки між російськими флотиліями.

Дивіться також СБУ вдарила по авіабазі "Джанкой" та низці ворожих об'єктів на ТОТ

Росія перекидає пальне до Криму невеликими танкерами

Через проблеми з сухопутним маршрутом і поромними переправами росіяни намагаються постачати пальне до окупованого Криму Азовським морем. Для цього вони використовують невеликі танкери, адже мілководдя не дозволяє повністю завантажувати великі судна.

Азовське море мілке, максимальна глибина там близько 14 метрів. Тому навіть великі судна не можуть повністю завантажуватися, і фактично 5 – 7 тисяч тонн – це межа, яку можна перевозити таким маршрутом,

– пояснив Світан.

Саме до цього класу належали два уражені танкери, кожен із яких міг перевозити приблизно по 7 тисяч тонн пального. За обсягом це близько 200 залізничних цистерн, тому навіть невеликі судна здатні забезпечувати значну частину потреб російських військ на півострові.

Росіяни тепер намагатимуться возити пальне до Криму дрібними танкерами по 5 – 7 тисяч тонн. Завантажувати їх можуть у Таганрозі, Ростові або доправляти пальне з Волги через Волго-Донський канал,

– зазначив військовий експерт.

Маршрут може починатися біля російських нафтопереробних підприємств на Волзі, після чого пальне річковою системою надходить до Дону, Ростова та Азовського моря. Звідти танкери прямують у напрямку Криму, забезпечуючи насамперед військові частини окупантів.

Удар по Волго-Донському каналу може розірвати маршрут постачання

Щоб системно перекрити перевезення пального до окупованого Криму, потрібно бити не лише по танкерах, а й по самому маршруту. Ключовою ланкою цієї логістики є Волго-Донський канал, через який вантажі з Волги потрапляють у Дон, а звідти – до Ростова та Азовського моря.

Цей трафік потрібно однозначно зупиняти, причому починати саме з Волго-Донського каналу. Там усього кілька шлюзів: якщо їх вивести з ладу, можна розрізати водне сполучення між Волгою і Доном,

– пояснив Світан.

Зупинка шлюзів ускладнить не лише постачання пального для російських військових частин у Криму. Цим самим маршрутом окупанти можуть перевозити боєприпаси та інше військове майно, тому удар по каналу матиме значно ширший ефект.

Це відріже не лише перекидання пального та військової амуніції. Росіяни також втратять можливість переміщувати ракетні катери внутрішніми водними шляхами,

– наголосив військовий експерт.

Такі катери будують на Балтиці, зокрема в районі Калінінграда та Санкт-Петербурга, після чого через систему каналів їх можуть перекидати до Каспійської або Чорноморської флотилії. Волго-Донський канал фактично поєднує різні морські напрямки Росії та дає змогу маневрувати силами без виходу у відкриті міжнародні води.

Ураження кількох шлюзів здатне одночасно вдарити по постачанню Криму та обмежити переміщення російського флоту. Це зробить відновлення маршруту значно складнішим, ніж заміна окремого пошкодженого танкера.

Світан назвав ключовий маршрут постачання Криму: дивіться відео