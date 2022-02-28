Танки при пересуванні обстрілювали помешкання місцевих на Чернігівщині

Українські військові продовжують відбивати ворожі атаки. Проте росіяни іноді діють цинічно і прикриваються жінками та дітьми або обстрілюють мирних мешканців.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що при пересуванні колони танків та бронетранспортерів окупанти обстрілювавли помешкання місцевих жителів в Чернігівській області – від Талалаївки до Ніжина.

До теми Росіяни іноді імітують намір здатися в полон, а потім починають обстріли

Окрім того, танки зі складу російських окупаційних військ при слідуванні через населений пункт Бородянка, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання.

Ще одна окрема група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.

Також зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте, після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження.

Додамо, що російські окупанти маскуються – ворог чіпляє українські прапори на свої колони. Такі випадки помічені у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

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